Recentemente si sono intensificate le tensioni tra Stati Uniti e Iran nel Golfo Persico, con un nuovo aumento delle attività militari nello Stretto di Hormuz. Il fragile cessate il fuoco tra le due parti sembra essere di nuovo in discussione, mentre le forze militari di entrambe le nazioni sono schierate nella zona strategica. Un report della Cia analizza i motivi per cui l’Iran potrebbe resistere a un assedio prolungato.

Il fragile cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran vacilla nuovamente nel Golfo Persico dopo una nuova escalation militare nello Stretto di Hormuz. Nelle ultime ore Washington e Teheran si sono accusate reciprocamente di aver violato la tregua, mentre missili, droni e attacchi navali hanno riportato la regione sull’orlo di un nuovo conflitto aperto. Secondo quanto riferito da un alto funzionario americano a Fox News, le forze armate statunitensi hanno colpito il porto iraniano di Qeshm e alcune installazioni nell’area di Bandar Abbas, importante snodo strategico sullo Stretto di Hormuz. Lo stesso funzionario ha però precisato che le operazioni non rappresenterebbero una ripresa formale della guerra.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Perché l’Iran può resistere mesi all’assedio americano: il report della Cia

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