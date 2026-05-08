Perché la riforma degli istituti tecnici non piace a insegnanti e studenti

Da ilpost.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi mesi dall'inizio del nuovo anno scolastico, insegnanti e studenti manifestano preoccupazioni riguardo alla riforma degli istituti tecnici. Le modifiche previste riguardano principalmente l'organizzazione dei corsi e i programmi di studio, ma molte questioni restano ancora irrisolte. La mancanza di dettagli ufficiali e di chiarimenti ha creato incertezza tra le parti coinvolte, che attendono con ansia informazioni più precise.

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Da settembre entrerà in vigore una riforma degli istituti tecnici voluta dal ministero dell’Istruzione, che è molto criticata da insegnanti e studenti e contro cui giovedì 7 maggio è stato organizzato uno sciopero in molte città italiane. L’obiettivo della riforma è modificare i percorsi scolastici in modo da orientarli di più verso le competenze richieste dalle industrie e dal mercato. Secondo molti insegnanti e sindacati, però, in questo modo l’istruzione finirà subordinata alle esigenze delle imprese a discapito della formazione culturale degli studenti. Ci sono poi molte critiche per il fatto che ancora non si sa come la riforma verrà attuata.🔗 Leggi su Ilpost.it

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