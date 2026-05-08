Il Giro d'Italia 2026 è iniziato da pochi giorni e già si parla di possibili sorprese, tra cui quella che il vincitore della prima tappa potrebbe non indossare la maglia rosa. La prima frazione, da Nesebar a Burgas di 147 chilometri, ha suscitato attenzione per alcune dinamiche di classifica e regolamenti. Questa possibilità dipende da come si evolveranno i tempi e le posizioni in classifica generale, considerando anche le eventuali differenze di margine tra i corridori.

Roma, 7 maggio 2026 - Neanche il tempo di cominciare che il Giro d'Italia 2026 propone già delle curiosità, quasi dei casi: tra essi rientra l'ipotesi neanche così tanto peregrina che il vincitore della tappa 1, la Nesebar-Burgas di 147 km, non indossi la maglia rosa. Il vincitore della tappa 1 potrebbe non essere la maglia rosa: ecco perché. Il messaggio è chiaro e tondo in particolare per i tanti velocisti interessati alla frazione iniziale e, di conseguenza, al simbolo del primato: tra essi Kaden Groves, che curiosamente avrà il dorsale numero 1 di quest'edizione nella quale la scelta dell'assegnazione, in mancanza del vincitore in carica Simon Yates (che nel frattempo si è ritirato), è andata all'ordine alfabetico delle squadre (premiando quindi l' Alpecin-Premier Tech, che poi ha fatto le sue scelte interne).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Perché il vincitore della tappa 1 del Giro 2026 rischia di non prendere la maglia rosa

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