Perché è stato sospeso il processo per il duplice omicidio di Villa Pamphili

Da romatoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il processo per il duplice omicidio avvenuto a Villa Pamphili, che coinvolge il cittadino statunitense di 46 anni, è stato temporaneamente sospeso. La vicenda riguarda l'uccisione di una donna e di una bambina, identificabili come Anastasia Trofimova e la piccola Andromeda. Al momento, non sono previste nuove date per le udienze e il procedimento rimane in attesa di ulteriori sviluppi.

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Anastasia Trofimova e la piccola Andromeda non avranno giustizia, almeno per ora. Il processo per il duplice femminicidio di Villa Pamphili, che vede come unico imputato il 46 americano Francis Kaufmann, è stato sospeso. L'uomo, accusato di aver ucciso la compagna di 28 anni e la figlia di appena.🔗 Leggi su Romatoday.it

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