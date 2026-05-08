Il processo per il duplice omicidio avvenuto a Villa Pamphili, che coinvolge il cittadino statunitense di 46 anni, è stato temporaneamente sospeso. La vicenda riguarda l'uccisione di una donna e di una bambina, identificabili come Anastasia Trofimova e la piccola Andromeda. Al momento, non sono previste nuove date per le udienze e il procedimento rimane in attesa di ulteriori sviluppi.

Anastasia Trofimova e la piccola Andromeda non avranno giustizia, almeno per ora. Il processo per il duplice femminicidio di Villa Pamphili, che vede come unico imputato il 46 americano Francis Kaufmann, è stato sospeso. L'uomo, accusato di aver ucciso la compagna di 28 anni e la figlia di appena.🔗 Leggi su Romatoday.it

Notizie correlate

Villa Pamphili, perché è stato sospeso il processo a Francis KaufmannFrancis Kaufmann trasferito in psichiatria Il processo per il duplice femminicidio di Villa Pamphili si interrompe temporaneamente.

Omicidio Villa Pamphili, processo sospeso per Kaufmann: i giudici dispongono il trasferimento in psichiatriaLa prima Corte d'Assise di Roma ha disposto la sospensione del processo nei confronti di Francis Kaufmann, imputato per il duplice femminicidio di...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Perché è stato sospeso il processo per il duplice omicidio di Villa Pamphili; Delitti Villa Pamphili, Kaufmann andrà in una struttura psichiatrica: processo sospeso; Femminicidi di Villa Pamphili, Kaufmann uscirà dal carcere per andare in una struttura psichiatrica: processo sospeso; Delitti di villa Pamphili, Kaufman in psichiatria. Il processo è sospeso.

Omicidi di Villa Pamphili, Kaufmann esce dal carcere per ricovero in clinica psichiatrica e processo sospesoIl processo per l'omicidio di Villa Pamphili è stato sospeso a causa delle condizioni psichiche dell'imputato Francis Kaufmann, che è stato scarcerato ... virgilio.it

Femminicidi di Villa Pamphili, Kaufmann uscirà dal carcere per andare in una struttura psichiatrica: processo sospesoIl 46enne californiano, accusato di aver ucciso la compagna Anastasia e la figlioletta Andromeda, è stato trasferito trasferito in una struttura di igiene mentale della Asl dove sarà piantonato 24 ore ... roma.corriere.it

Delitti di villa Pamphili, Kaufman in psichiatria. Il processo è sospeso roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

+++ Morte a Villa Pamphili: Sospeso processo a Kaufmann +++ Sarà trasferito in una struttura del Servizio Psichiatrico Ospedaliero di Diagnosi e Cura del Lazio, dove sarà piantonato "in forma continuativa (h24)", fino a nuova valutazione tra almeno 30 giorni. facebook