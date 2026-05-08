Perché anche Sempio come Stasi potrebbe chiedere il rito abbreviato

Dopo la conclusione delle indagini preliminari, la Procura potrebbe chiedere il rito abbreviato per Andrea Sempio. L’ipotesi di reato contestata è quella di omicidio aggravato, che prevede la possibilità di una pena fino all’ergastolo. La decisione sulla richiesta di abbreviazione potrebbe arrivare nei prossimi giorni, mentre si attendono eventuali risposte da parte dell’indagato o dei suoi difensori.

A questo punto si pone un interrogativo: Andrea Sempio potrebbe accedere al giudizio abbreviato rito speciale all’epoca scelto da Alberto Stasi? La questione è rilevante perché questo rito speciale costituisce una sorta di “assicurazione” contro l’ergastolo: l’imputato rinuncia al dibattimento – cioè alla fase del processo nella quale si concentrano le principali garanzie, ivi inclusa una ampia possibilità di introduzione di prove a discarico – accettando di essere giudicato sulla base degli elementi raccolti dal pubblico ministero; in cambio, però, in caso di condanna, la pena perpetua viene sostituita con quella di trent’anni di reclusione. A prima vista sembrerebbe impossibile per Andrea Sempio accedervi.🔗 Leggi su Open.online

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