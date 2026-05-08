Perché Alberto Stasi Garlasco interviene Matteo Salvini dopo gli ultimi sviluppi

Nelle ultime settimane, le indagini sul caso di Garlasco hanno ripreso rilievo, attirando l’attenzione dei media e del pubblico. Dopo anni di silenzio, le autorità hanno mosso nuovi passi investigativi, portando il caso di Alberto Stasi di nuovo alla ribalta. Questa ripresa delle attività ha riacceso il dibattito pubblico e spinto alcune figure politiche a intervenire, sottolineando l’interesse continuo per il procedimento giudiziario.

Le nuove mosse investigative sul delitto di Garlasco stanno riportando il caso al centro del dibattito pubblico come non accadeva da anni. Le ultime settimane sono state segnate da una serie di sviluppi che hanno riacceso dubbi, polemiche e interrogativi attorno all’omicidio di Chiara Poggi, mentre l’attenzione degli inquirenti si concentra sempre di più sulla posizione di Andrea Sempio. Tra intercettazioni, accertamenti e nuove ipotesi investigative, il clima attorno all’inchiesta è diventato sempre più teso. >> Tv in lutto e sotto choc, la vacanza del famoso finisce in tragedia: polizia sul posto A pesare sono soprattutto alcune conversazioni e presunti elementi raccolti dagli investigatori, ritenuti potenzialmente rilevanti nel nuovo filone aperto dalla Procura di Pavia.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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"Prendiamo questa notizia con grande soddisfazione perché sono tantissimi anni che noi sappiamo che Alberto Stasi è innocente ed estraneo ai fatti per i quali è stato condannato e per i quali sta ancora scontando la sua pena". Lo afferma l'avvocata Giad x.com