Durante un evento politico in città, il ministro dell’istruzione ha pronunciato un lapsus riferendosi a Piersanti Mattarella come vittima delle Brigate rosse, invece che di un’altra organizzazione terroristica. L’episodio si è verificato al termine di un incontro al cinema Partenio di Avellino, attirando l’attenzione dei presenti. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito alla correzione del commento.

La gaffe Il lapsus è del ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara, a margine di un incontro di campagna elettorale al cinema Partenio di Avellino La gaffe Il lapsus è del ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara, a margine di un incontro di campagna elettorale al cinema Partenio di Avellino Piersanti Mattarella, vittima delle Brigate rosse. Il lapsus è del ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara, a margine di un incontro di campagna elettorale al cinema Partenio di Avellino. «Qui voglio spendere due parole – ha detto il ministro ai cronisti – all’epoca avevo quasi 19 anni, ricordo quella foto drammatica del presidente Sergio che prendeva in braccio suo fratello assassinato dalle Brigate rosse e lo tirava fuori dalla macchina».🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Per Valditara Mattarella fu «vittima delle Br»

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