Per strada con un malloppo di hashish | denunciato ventenne

Un giovane di 20 anni è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di un quantitativo di hashish durante un controllo in via 25 Aprile. L'intervento delle forze dell'ordine era stato effettuato come parte di verifiche di routine sui cittadini presenti nella zona, senza un sospetto specifico nei confronti del ragazzo. Al momento, non sono state rese note ulteriori circostanze relative all'episodio.

E' stato controllato in via 25 Aprile. Avrebbe dovuto essere una delle tante verifiche, fatte dai poliziotti, a carico di immigrati. Un controllo per accertare se il marocchino fosse o meno regolarmente presente sul territorio nazionale. E' stato invece trovato in possesso di un “malloppo” di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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