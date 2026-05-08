A Cascia è stato aperto un centro dedicato alle persone con disabilità, con l’obiettivo di offrire loro un’opportunità di vacanza accessibile e inclusiva. Il progetto mira a garantire a chi ha bisogni specifici la possibilità di partecipare a momenti di svago, promuovendo la loro autonomia e integrazione sociale. La struttura si propone di diventare un punto di riferimento per chi desidera trascorrere periodi di relax senza barriere.

CASCIA Un luogo in cui la vacanza diventa diritto per persone con disabilità, una rivoluzione per promuovere libertà, partecipazione e dignità. È la visione da cui nasce l’ Oasi Santa Rita, progetto del Monastero Santa Rita da Cascia promosso dalla Fondazione Santa Rita da Cascia, che punta a trasformare un immobile fronte mare a Porto Recanati (Macerata) in una struttura ricettiva non profit dedicata a persone con disabilità e caregiver. Non solo riqualificazione edilizia, ma una sfida culturale e sociale: passare dall’assistenzialismo alla piena partecipazione, dall’accessibilità al design universale, creando uno spazio di autonomia e vita piena.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Lavoro e persone con disabilità

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Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Contributi per l’autonomia domestica e l’acquisto o adattamento di veicoli per persone con disabilità; I fondi destinati agli istituti siano reindirizzati alle persone disabili affinché possano avere i sostegni di cui necessitano per vivere libere e felici; Intervento Erogazione di voucher di servizio a sostegno delle persone con disabilità e adulte/anziane non autosufficienti; Avviso pubblico per la co-progettazione di attività inclusive rivolte a persone con disabilità.

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La cittadinanza onoraria va conferita a persone distintesi per chiari meriti in campo sociale, culturale, artistico, scientifico o umanitario, cioè per aver dato lustro a una città attraverso studi, ricerche, attività artistiche o sportive. Ergo, @ADeLaurentiis la merita! x.com