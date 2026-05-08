Per arrivare in forma a 60 anni bisogna ridurre gli zuccheri l'ortopedico Vitali | Indeboliscono i muscoli

Per mantenersi in forma fino a 60 anni è consigliabile ridurre il consumo di zuccheri, secondo l’ortopedico Vitali, che afferma come questi elementi possano indebolire i muscoli. La salute e la longevità dipendono da abitudini quotidiane equilibrate e dalla cura di aspetti come movimento, alimentazione, idratazione e sonno, componenti fondamentali per la prevenzione e il benessere generale.

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Salute e longevità nascono da abitudini quotidiane equilibrate. Movimento, alimentazione, idratazione e sonno sono pilastri fondamentali della prevenzione. Se si vuole arrivare a 60 anni in salute, spiega l'ortopedico Vitali, anche piccoli cambiamenti, se costanti, riducono il rischio di malattie e migliorano la qualità della vita nel tempo.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Crisi energetica, l’avvertimento dell’Unione Europea: “Ridurre consumi, smart-working e meno voli”L'Europa si trova a fronteggiare una crisi energetica senza precedenti, con prezzi record di gas e petrolio e tensioni geopolitiche che aggravano... Atterraggio d’emergenza su una strada in Florida, il pilota ha 19 anni: “In queste situazioni bisogna solo agire”Il racconto del pilota di 19 anni che il 6 marzo scorso ha effettuato un atterraggio d’emergenza su una strada a sei corsie in Florida, negli Usa,...