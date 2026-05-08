Pensioni il disastro delle destre | tra tagli e fine lavoro mai

Le ultime analisi sulle pensioni mostrano come le politiche adottate abbiano portato a riduzioni significative degli importi per i pensionati. In alcuni casi, si parla di un taglio di circa 927 euro all’anno, con situazioni più gravi in cui le perdite potrebbero raggiungere i 6.100 euro. Questi numeri riguardano le modifiche apportate dal governo alle pensioni e ai trattamenti di fine lavoro.

Un taglio da 927 euro l’anno, che possono arrivare fino a 6.100 euro persi nei casi più penalizzanti. Con il rischio di dover lavorare per 49 anni per evitare il taglio. La denuncia arriva dall’osservatorio previdenza della Cgil, che ha analizzato l’impatto della Manovra 2024 che ha modificato la determinazione della quota retributiva delle pensioni per i dipendenti pubblici iscritti a quattro differenti casse di presidenza (Cpdel, Cps, Cpi e Cpug). Si va dai sanitari agli insegnanti di asilo, dagli enti locali agli ufficiali giudiziari. La revisione riguarda una retribuzione annua di 30mila euro e il taglio è più basso per chi ha iniziato la contribuzione dal 1983 e più alta per chi ha iniziato nel 1994.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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