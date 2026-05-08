pensioni con le modifiche del governo alcuni dipendenti pubblici dovranno lavorare oltre 48 anni o perderci 275mila euro

Recentemente sono state approvate nuove modifiche alle pensioni dei dipendenti pubblici, che prevedono un aumento dei anni di contributi necessari per andare in pensione. In alcuni casi, queste variazioni potrebbero comportare una perdita di circa 275mila euro per i lavoratori coinvolti, a causa di un prolungamento del periodo lavorativo oltre i 48 anni. La decisione è stata presa due anni fa dal governo precedente.

A causa del taglio delle pensioni dei dipendenti pubblici, deciso due anni fa dal governo Meloni, qualcuno potrà perderci in totale fino a 275mila euro. Per evitare la pesante penalizzazione, c’è chi sarà costretto a lavorare per oltre 48 anni. Sono le stime che la Cgil e la Fp Cgil, sigla della funzione pubblica, hanno presentato venerdì mattina in sala stampa alla Camera. I conti dicono che tra il 2024 e il 2043 ci sarà un risparmio di quasi 33 miliardi per le casse pubbliche. Che cosa comporterà per le singole persone? Ecco le previsioni del sindacato. La legge di Bilancio 2024, va ricordato, ha introdotto importanti novità per le pensioni di sanitari, insegnanti d’asilo, funzionari degli enti locali e ufficiali giudiziari.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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