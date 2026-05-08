Pellizzari un diamante con lampi di luce vera | così sfiderà Vingegaard al Giro

A 22 anni e 6 mesi, un giovane ciclista marchigiano si prepara ad affrontare una delle tappe più attese del Giro d’Italia. Cresciuto tra le montagne e le strade di Camerino, ha dimostrato di avere talento e determinazione. La sua partecipazione si inserisce in un contesto di grande attenzione, con il favorito alla vittoria, noto per le sue vittorie e la sua esperienza, pronto a confrontarsi con questa nuova sfida.

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Non è "nato pronto" come Pogacar, Van der Poel e Evenepoel. Non è salito in bici e alla prima corsa ha già dato spettacolo. Giulio Pellizzari sta seguendo una traiettoria tutta sua, figlia anche dell’impostazione ciclistica italiana, dove si privilegia una crescita graduale, si accompagna il talento anche a costo di perdere qualche anno. Non è stato "allevato" nelle formazioni Development (giovanili) dei grandi squadroni mondiali, tanto per intenderci. Adesso a 22 anni e 6 mesi, però, il marchigiano di Camerino punta dritto al podio del 109° Giro d’Italia: "So di avere alcune occasioni, spero di prenderne almeno una. Il mio sogno è vincere il Giro, neanche Vingegaard è imbattibile".🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pellizzari, un diamante con lampi di luce vera: così sfiderà Vingegaard al Giro Notizie correlate Giro d’Italia 2026: i favoriti. Jonas Vingegaard destinato a dominare? Giulio Pellizzari punta al podioSiamo entrati ormai nella settimana che porta all’attesissimo via dalla Bulgaria per il Giro d’Italia 2026. Leggi anche: Giro d’Italia 2026, Giardini: “Vingegaard potrebbe perdere solo con un Pogacar in forma. Pellizzari può arrivare secondo” Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Giro d’Italia 2026: tutti gli italiani in gara. La quota azzurra è la più numerosa. Chi è Giulio Pellizzari, la speranza che nel Giro d’Italia 2026 può spezzare la maledizione azzurraDi sicuro dopo dieci anni esatti l’Italia scenderà in strada con una speranza in più, riposta in Giulio Pellizzari, che non è apparso come un diamante già luminoso come Seixas, ma può diventare un ... fanpage.it Giro d'Italia 2026, Pellizzari: Mi gasa avere un sogno in comune con gli italianiManca sempre meno al Giro d'Italia, che prenderà il via il prossimo 8 maggio in Bulgaria. Per la prima volta in carriera Giulio Pellizzari affronterà la competizione ricoprendo il ruolo di co-leader - ... sport.sky.it