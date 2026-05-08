L’Italia si trova di nuovo sotto osservazione per un possibile peggioramento meteorologico che potrebbe interessare la metà di maggio. Le previsioni indicano un ciclone che potrebbe portare piogge intense e venti forti, con effetti che potrebbero durare diversi giorni. Le autorità monitorano attentamente la situazione, mentre le regioni si preparano ad affrontare eventuali criticità legate a condizioni atmosferiche avverse.

L’Italia si prepara a una possibile svolta meteorologica estrema che potrebbe trasformare la metà di maggio in uno dei periodi più turbolenti degli ultimi anni. Le ultime elaborazioni dei principali modelli meteo internazionali delineano infatti uno scenario sempre più preoccupante per il Mediterraneo centrale, con la concreta possibilità della formazione di un violento ciclone atlantico capace di provocare piogge intense, venti tempestosi, mareggiate e persino neve fuori stagione. Gli esperti parlano di una configurazione atmosferica molto rara per questo periodo dell’anno, tanto da evocare eventi eccezionali come i cicloni Harry e Nils, che nei mesi scorsi avevano colpito duramente diverse regioni italiane.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Peggio di Harry”. Italia nel mirino di un ciclone devastante, ecco quando

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Allerta Meteo: un violentissimo ciclone atlantico minaccia l’Italia a metà Maggio, potrebbe essere peggio di Harry | MAPPE - facebook.com facebook