Pegaso Meeting di Firenze Battocletti e Fabbri nomi di punta della grande atletica internazionale

Il Pegaso Meeting di Firenze si terrà sabato 9 maggio e vedrà la partecipazione di alcuni tra i più noti atleti della scena internazionale. L'evento, che si svolge nella città toscana, rappresenta un appuntamento di rilievo nel calendario dell’atletica leggera. Tra i protagonisti annunciati ci sono atleti di spicco che si confronteranno in diverse discipline, attirando l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori.

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Firenze, 8 maggio 2026 – Il rapporto tra Firenze e la grande atletica internazionale (un legame affascinante e che viene da lontano) si rinnova sabato 9 maggio con il Pegaso Meeting che vedrà un parterre di grandi nomi e autentici campioni. Il meeting (in programma nel pomeriggio allo Stadio Ridolfi, con la direzione di Elisabetta Artuso) è la tappa fiorentina del World Athletics Continental Tour Challenger. Tra i protagonisti più attesi la mezzofondista Nadia Battocletti, splendida realtà dello sport italiano che si cimenterà sui 1.500. “Sono felice di poter gareggiare a Firenze – dice l’azzurra –. Provengo da un raduno di due settimane a Piombino, la Toscana mi sta piacendo”.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pegaso Meeting di Firenze, Battocletti e Fabbri nomi di punta della grande atletica internazionale Notizie correlate Leggi anche: Pegaso Meeting, Firenze accende l’atletica: Battocletti sui 1500, Fabbri nella sua pedana Atletica, parata di stelle al Pegaso Meeting: da Battocletti a Simbine, da Fabbri a ReekieFirenze, 17 aprile 2026 – Continua il felice connubio tra la grande atletica e Firenze. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Succo e Calzolari al Pegaso Meeting; Pegaso Meeting del 9 maggio: Firenze si accende di stelle azzurre; Pegaso Meeting Firenze: Nadia Battocletti e Leonardo Fabbri al via il 9 maggio; Nadia Battocletti stella del Pegaso Meeting: test con lepre sui 1500. Fabbri rientra, c’è Alessia Succo. Pegaso meeting di Firenze, Battocletti e Fabbri nomi di punta della grande atletica internazionaleLa mezzofondista azzurra cerca il record italiano sui 1.500. Il pesista: E’ come gareggiare sotto la Fiesole. Il meeting (in programma nel pomeriggio allo Stadio Ridolfi, con la direzione di Elisabe ... msn.com Atletica, Firenze accende il grande show: da Battocletti a Fabbri, parata di stelle al Pegaso MeetingIl 9 maggio allo stadio Ridolfi attesi alcuni dei migliori protagonisti dell’atletica italiana e internazionale, tra debutti stagionali e campioni europei ... corrieredellosport.it PEGASO MEETING: LE ENTRY LIST FINALE ecco la preview finale del Pegaso Meeting di sabato 9 maggio allo Stadio Ridolfi di Firenze: diverse specialità davvero intriganti, con alcune star dell'atletica italiana e mondiale a partire da Nadia Battocletti, Le - facebook.com facebook