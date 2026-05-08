Pegaso Meeting di Firenze Battocletti e Fabbri nomi di punta della grande atletica internazionale

Da lanazione.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Pegaso Meeting di Firenze si terrà sabato 9 maggio e vedrà la partecipazione di alcuni tra i più noti atleti della scena internazionale. L'evento, che si svolge nella città toscana, rappresenta un appuntamento di rilievo nel calendario dell’atletica leggera. Tra i protagonisti annunciati ci sono atleti di spicco che si confronteranno in diverse discipline, attirando l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori.

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Firenze, 8 maggio 2026 – Il rapporto tra Firenze e la grande atletica internazionale (un legame affascinante e che viene da lontano)  si rinnova sabato 9 maggio con il Pegaso Meeting che vedrà un parterre di grandi nomi e autentici campioni. Il meeting (in programma nel pomeriggio allo Stadio Ridolfi, con la direzione di Elisabetta Artuso) è la tappa fiorentina del World Athletics Continental Tour Challenger. Tra  i protagonisti più attesi la mezzofondista Nadia Battocletti, splendida realtà dello sport italiano che si cimenterà sui 1.500. “Sono felice di poter gareggiare a Firenze – dice l’azzurra –. Provengo da un raduno di due settimane a Piombino, la Toscana mi sta piacendo”.🔗 Leggi su Lanazione.it

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