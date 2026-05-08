Pechino Express le pagelle della nona puntata | i Veloci lentissimi 5,5 i Raccomandati che fatica le banane 7,5
Nella nona puntata di Pechino Express, le coppie hanno affrontato nuove sfide in un contesto giapponese. Tra i partecipanti, alcuni hanno mostrato difficoltà più evidenti, mentre altri si sono distinti per impegno e resistenza. La gara ha visto momenti di fatica e imprevisti, con episodi che hanno messo alla prova le capacità di ciascuno. La puntata ha lasciato spazio a valutazioni diverse tra i concorrenti, evidenziando le diverse reazioni alle prove affrontate.
Il Giappone non perdona gli impreparati. Le coppie in gara a Pechino Express lo scoprono in una nona tappa, quella di giovedì 7 maggio, che le porta da Tokyo a Nara passando per Nagoya: 627 chilometri in un Paese dove chiedere un passaggio diventa quasi un atto di fede e la comunicazione è un ostacolo vero. Eppure è proprio il Giappone a regalare i momenti più assurdi e liberatori della stagione. Prove che sembrano uscite da un varietà di seconda serata, situazioni al limite del surreale, un Libro Rosso che a questo punto vale quanto mezzo viaggio. A movimentare ulteriormente le cose ci pensa Guido Meda, nuovo inviato sul campo che porta con sé un malus “asciugone” e regala, nel frattempo, gioie enormi a chi guarda da casa.🔗 Leggi su Dilei.it
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