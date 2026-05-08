Pechino Express le pagelle della nona puntata | i Veloci lentissimi 5,5 i Raccomandati che fatica le banane 7,5

Nella nona puntata di Pechino Express, le coppie hanno affrontato nuove sfide in un contesto giapponese. Tra i partecipanti, alcuni hanno mostrato difficoltà più evidenti, mentre altri si sono distinti per impegno e resistenza. La gara ha visto momenti di fatica e imprevisti, con episodi che hanno messo alla prova le capacità di ciascuno. La puntata ha lasciato spazio a valutazioni diverse tra i concorrenti, evidenziando le diverse reazioni alle prove affrontate.

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Il Giappone non perdona gli impreparati. Le coppie in gara a Pechino Express lo scoprono in una nona tappa, quella di giovedì 7 maggio, che le porta da Tokyo a Nara passando per Nagoya: 627 chilometri in un Paese dove chiedere un passaggio diventa quasi un atto di fede e la comunicazione è un ostacolo vero. Eppure è proprio il Giappone a regalare i momenti più assurdi e liberatori della stagione. Prove che sembrano uscite da un varietà di seconda serata, situazioni al limite del surreale, un Libro Rosso che a questo punto vale quanto mezzo viaggio. A movimentare ulteriormente le cose ci pensa Guido Meda, nuovo inviato sul campo che porta con sé un malus “asciugone” e regala, nel frattempo, gioie enormi a chi guarda da casa.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Pechino Express, le pagelle della nona puntata: i Veloci, lentissimi (5,5), i Raccomandati, che fatica le banane (7,5) Notizie correlate Pechino Express, le pagelle della sesta puntata: i Raccomandati, disallineati (6,5), gli Spassusi, vincitori morali (9)La sesta tappa di Pechino Express 2026 ci riporta in Cina e, per i concorrenti, significa alzare ancora una volta il livello della gara. Pechino Express, le pagelle della quarta puntata: i Raccomandati, centrati (8), Lillo, rockstar (10), le Biondine, di nuovo in crisi (5,5)Ultima tappa in Indonesia e posta in gioco sempre più alta: Pechino Express 2026 è entrato nella fase decisiva del viaggio. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Pechino Express, le pagelle: Raccomandati maturi (9), scivoloni infelici per i Rapper (3). Giulia Salemi promossa (alla fine); Pechino Express, le pagelle dell’ottava puntata: i Raccomandati volano in Giappone (9), i Rapper affondati da un’alleanza (7); In semifinale è tutti contro tutti (banane comprese); Pagelle Pechino Express: i Raccomandati devono vincere, Albiceleste trasparenti, Rapper poco strateghi. A Pechino Express 2026 banane e Gialappa’s: le pagelle della semifinaleT ra banane, stanze della rabbia, intestino di calamaro e un Giappone da cartolina, l’ottava puntata di Pechino Express 2026 ha messo a dura prova i concorrenti. Una tappa all’insegna della velocità e ... iodonna.it Pechino Express, le pagelle della nona puntata: i Veloci, lentissimi (5,5), i Raccomandati, che fatica le banane (7,5)Pechino Express arriva in Giappone per la grande semifinale: prove assurde, un nuovo inviato e tanta competizione per le coppie rimaste. Le pagelle ... dilei.it «Ho imparato un po’ di giapponese prima di venire qua. » Guido Meda si presenta così a Pechino Express, e in un attimo mette in ombra tutti i concorrenti, che tra una corsa e l’altra non hanno pensato minimamente a prepararsi. Il suo arrivo come inviato spec - facebook.com facebook UNA PRELIBATEZZA DA LECCARSI I BAFFI #PECHINOEXPRESS x.com