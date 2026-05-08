Pechino Express | Dj Squillo e i Raccomandati volano in finale

Nella terza puntata di Pechino Express, Dj Squillo e i Raccomandati sono arrivati in finale. Durante l’episodio, si è discusso di chi abbia portato all’eliminazione delle Albiceleste dopo la prova a Tokyo. Inoltre, è stato analizzato l’effetto del nuovo malus assegnato a Guido Meda sulla classifica generale della gara. La puntata ha svelato anche dettagli sulle sfide e le strategie dei concorrenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Chi ha causato l'eliminazione delle Albiceleste dopo la sfida a Tokyo?. Come ha influito il nuovo malus di Guido Meda sulla classifica?. Perché le Dj hanno scelto proprio le Albiceleste per l'eliminazione?. Cosa è successo nella Rage Room dopo le prove con la Gialappa’s Band?.? In Breve Percorso di 627 chilometri tra Tokyo e Nara per la semifinale.. Nuovo malus Guido Flag assegnato ai Veloci da Guido Meda.. Le Dj eliminano le Albiceleste dopo la prova ispirata a Mai Banzai.. Finale programmata per giovedì 14 maggio alle ore 21:15.. Le coppie di Dj Squillo e Masullo e i Raccomandati di Chanel Totti e Filippo Laurino hanno conquistato il pass per la finale di Pechino Express 2026 dopo la dura tappa tra Tokyo e Nara avvenuta giovedì 7 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pechino Express: Dj Squillo e i Raccomandati volano in finale Notizie correlate Pechino Express, si va in Giappone: trionfo dei Veloci. Promossi Raccomandati, Dj e Albiceleste(Adnkronos) – Ultima estenuante tappa in Cina per i viaggiatori di Pechino Express, che ieri hanno lottato contro la fatica per aggiudicarsi i... Pechino Express, le pagelle dell’ottava puntata: i Raccomandati volano in Giappone (9), i Rapper affondati da un’alleanza (7)Pechino Express ha raggiunto l’ottava tappa, l’ultima in Cina prima del passaggio in Giappone. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: LE #DJ: Jo Squillo e Michelle - Pechino Express; Pechino Express, ecco le coppie in volo per il Giappone: come è andata l'ultima tappa; Pechino Express, le pagelle: Fiona May antisportiva pure coi bimbi (5), Albiceleste comodine miracolate (2), spiace per i Rapper (7); Eliminati Pechino Express 30 aprile: la rivincita dei Veloci, i Raccomandati davanti a tutti. Pechino Express 2026, semifinale 7 maggio| Diretta eliminati: fuori AlbiCeleste Camila e Candelaria SolorzanoIl Giappone e Guido Meda danno il via alla penultima puntata di Pechino Express 2026. Le anticipazioni della semifinale. ilsussidiario.net Pechino Express pagelle: Raccomandati anima del gioco (10), DJ implacabili (8). Le Albiceleste? Giocano sporco...e perdono (4)Il Giappone non fa sconti. Tra malus strategici e alleanze che si sgretolano sotto il peso della stanchezza, la semifinale di Pechino Express emette il suo verdetto: le Albiceleste cadono a ... leggo.it niente da aggiungere #PECHINOEXPRESS - L’Estremo Oriente ogni giovedì alle 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW - facebook.com facebook UNA PRELIBATEZZA DA LECCARSI I BAFFI #PECHINOEXPRESS x.com