Pasticcio alla municipalità di Venezia Alessandra Trentin | Non votatemi
A Venezia-Murano-Burano si è verificato un errore nelle liste elettorali che riguarda la candidatura della coalizione Tutta la città insieme. La candidata, inizialmente annunciata come presidente, ha successivamente invitato gli elettori a non sostenerla. La situazione si è sviluppata tra annunci ufficiali e cambi di comunicazione, creando confusione tra gli elettori sulla reale posizione della candidata.
Pasticcio nelle liste elettorali per la municipalità di Venezia-Murano-Burano, dove la coalizione di Tutta la città insieme (Giovanni Andrea Martini, insieme a Michele Boato con Ambiente Bene Comune) a fine aprile aveva prima annunciato la candidatura a presidente di Alessandra Trentin, per poi.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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