Pasticcio alla municipalità di Venezia Alessandra Trentin | Non votatemi

A Venezia-Murano-Burano si è verificato un errore nelle liste elettorali che riguarda la candidatura della coalizione Tutta la città insieme. La candidata, inizialmente annunciata come presidente, ha successivamente invitato gli elettori a non sostenerla. La situazione si è sviluppata tra annunci ufficiali e cambi di comunicazione, creando confusione tra gli elettori sulla reale posizione della candidata.

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Pasticcio nelle liste elettorali per la municipalità di Venezia-Murano-Burano, dove la coalizione di Tutta la città insieme (Giovanni Andrea Martini, insieme a Michele Boato con Ambiente Bene Comune) a fine aprile aveva prima annunciato la candidatura a presidente di Alessandra Trentin, per poi.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Pasticcio Municipalità, lasciano 18 consiglieri: «Ma dimissioni nulle»Un gruppo di consiglieri si presenta dal direttore della Municipalità Roberta Sivo e presenta un documento con le firme di diciotto consiglieri che... Venezia, il piano di Martella: più potere alle Municipalità? Cosa sapere Andrea Martella presenta i candidati Giovanni Pelizzato e Anna Forte per le Municipalità veneziane.