In diversi piccoli comuni, è ora possibile richiedere il passaporto presso gli uffici postali locali, senza dover spostarsi nella città capoluogo. Il servizio consente ai cittadini di avviare la procedura direttamente allo sportello postale del proprio paese, semplificando così l’iter di rilascio. Questa novità è stata accolta con interesse da chi vive in zone meno servite, offrendo un’alternativa più comoda rispetto alle tradizionali procedure.

Fare il passaporto senza dover raggiungere il capoluogo, passando direttamente dallo sportello postale del proprio paese. È il nuovo servizio presentato ieri all’ufficio postale di Lodi Vecchio nell’ambito del progetto Polis di Poste Italiane, iniziativa collegata al Pnrr pensata per rafforzare i servizi nei comuni sotto i 15mila abitanti e accorciare le distanze tra cittadini e pubblica amministrazione. Nel Lodigiano sono 49 gli uffici abilitati al rilascio e rinnovo del passaporto, con 42 sedi che hanno già completato la trasformazione Polis. La presentazione si è svolta ieri alla presenza del sindaco di Lodi Vecchio Lino Osvaldo...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Passaporto in Posta nei piccoli comuni: "Servizio innovativo ed apprezzato"

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