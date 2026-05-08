Parte il Giro stavolta dalla Bulgaria Vingegaard è il grande favorito Giulio Pellizzari la speranza italiana

Il Giro d’Italia prende il via questa volta dalla Bulgaria, segnando l’inizio di una corsa che si svilupperà in diverse tappe italiane. Dopo tre giorni nel paese balcanico, la carovana si sposterà in Italia, con la prima tappa prevista a Catanzaro. Tra i favoriti c’è il danese, mentre l’Italia spera in un risultato positivo del ciclista nazionale.

Tre giorni in Bulgaria e poi il Giro d’Italia, l’evento più identitario del nostro paese, ripartirà da Catanzaro per risalire lo stivale. E farà felici i milioni di tifosi che scenderanno sulle strade e si arrampicheranno sulle montagne per seguire le tappe e guardare da vicino anche per un solo istante i loro beniamini. La passione popolare accompagna il Giro d’Italia dalla sua prima edizione, adesso sono 109 in 117 anni, con alcune edizioni che si sono perse per le guerre. Il primo fu Luigi Ganna nel 1919, l’ultimo è stato l’inglese Simone Yates che vinse con un finale a sorpresa. Dentro ci sono le cinque vittorie di Binda, la prima di Guerra nel 1931 e poi l’epopea Coppi-Bartali fino a Merckx, Hinault, Indurain e Pantani.🔗 Leggi su Panorama.it

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