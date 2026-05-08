Nel match di domenica tra Parma e Roma, valido per la trentaseiesima giornata della Serie A 20252026, le squadre si affrontano in Emilia. I giallorossi cercano di mantenere la posizione in zona Champions, mentre i ducali vogliono concludere al meglio la stagione. La partita si svolgerà in un impianto locale, con le probabili formazioni ancora da definire e la diretta visibile sui canali sportivi dedicati.

Gara valida per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I giallorossi arrivano in Emilia per continuare la corsa Champions, mentre i ducali pensare a finire al meglio la stagione. Parma vs Roma si giocherà domenica 10 maggio 2026 alle ore 18 presso lo stadio Tardini PARMA VS ROMA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli emiliani sono riusciti a raggiungere l’obiettivo primario della salvezza. Adesso è il tempo di programmare la prossima stagione, senza sottovalutare gli ultimi tre impegni del campionato. I giallorossi hanno recuperato terreno nei confronti del quarto posto, distante una lunghezza, ed ora non possono più fallire.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Parma vs Roma, trentaseiesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

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