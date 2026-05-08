Parma-Roma | le probabili formazioni e dove vedere la partita

Domenica 10 maggio alle 18:00 si disputerà al Tardini la partita tra Parma e Roma, valida per la 36ª giornata di Serie A. La gara si svolgerà in un contesto di fine stagione, con entrambe le squadre che cercano punti importanti per la classifica. Le formazioni probabili sono state annunciate e la partita sarà trasmessa in diretta televisiva.

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Domenica 10 maggio alle ore 18:00 la Roma giocherà al Tardini contro il Parma il match valido per la 36esima giornata di Serie A. In attesa di conoscere la data e l’orario del derby, i giallorossi penseranno al match contro gli emiliani in cui servirà una vittoria per tenere vivo l’obiettivo.🔗 Leggi su Romatoday.it Pisa-Juventus 0-2: gol e highlights | Serie A Notizie correlate Leggi anche: Roma-Juventus: le probabili formazioni e dove vedere la partita Genoa-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partitaA Marassi De Rossi accoglie i giallorossi che puntano a consolidare il quarto posto dopo il pareggio con la Juventus. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Parma-Roma: probabili formazioni e statistiche; Dove vedere Parma-Roma in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Parma-Roma, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Parma-Roma, i precedenti di una sfida lunga 36 anni. Parma-Roma, probabili formazioni e dove vederla: Gasperini insegue la Champions, missione punti pesanti al TardiniParma-Roma domenica 10 maggio alle 18 al Tardini: i giallorossi di Gasperini in piena corsa Champions, le probabili formazioni della 36ª giornata. Arbitra Chiffi ... lifestyleblog.it Parma-Roma: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioniParma-Roma, ecco dove vedere il match in tv e streaming: orario, canali disponibili e probabili formazioni della sfida del Tardini. europacalcio.it Dalla città del Ducato passando per la Capitale: gli ex di Roma e Parma #ASRoma #ParmaRoma #vocegiallorossa facebook Roma al lavoro verso Parma Pellegrini ancora a parte, gestione per Malen Koné torna al top, out anche Dovbyk e Zaragoza Gasperini prepara una sfida chiave per la Champions #ASRoma #Roma #asr #ParmaRoma #Gasperini #Pellegrini #Malen #Tri x.com