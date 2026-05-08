Parma Roma | Gasperini recupera Malen Cuesta deve rinunciare a Bernabè Il motivo dell’assenza del centrocampista spagnolo

Il Parma si prepara ad affrontare la Roma al Tardini nella 36ª giornata di Serie A. L'allenatore Gasperini ha recuperato Malen, che era in dubbio a causa di un infortunio, mentre Cuesta dovrà fare a meno di Bernabè, la cui assenza è stata motivata da un problema fisico. Le condizioni dei due giocatori sono state al centro delle ultime indiscrezioni prima della partita.

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