Nel corso delle indagini emergono dettagli sul ruolo di Tobia Parisi all’interno della Sacra Corona Unita, con particolare attenzione al suo coinvolgimento nella stesura dello “statuto di Voghera”. Si tratta di un documento che avrebbe favorito un collegamento tra sacristi di diverse province, un tentativo di “comparanza” tra loro, ideato mentre Parisi si trovava in carcere. Diversi collaboratori di giustizia hanno fornito testimonianze sui fatti, anche se non è chiaro se questa iniziativa sia mai stata realizzata concretamente.

BRINDISI - Il ruolo di Tobia Parisi nella Sacra Corona Unita e il suo apporto alla redazione dello “statuto di Voghera”, la nuova “comparanza” tra sacristi brindisini e leccesi, ideata nel carcere della città lombarda e probabilmente rimasta solo sulla carta. Nell'udienza di ieri, giovedì 7.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Notizie correlate

Parisi e la nuova "comparanza" della Scu: parlano i collaboratori di giustiziaBRINDISI - Il ruolo di Tobia Parisi nella Sacra Corona Unita e il suo apporto alla redazione dello “statuto di Voghera”, la nuova “comparanza” tra...

Ennesimo capitolo di TikTok e Scu: "Parisi nuovo pentito". Ma è una fake newsMESAGNE - Il rapporto ambiguo tra social e criminalità organizzate si arricchisce - ma non è il termine corretto, perché di ricchezza non ce n'è - di...

Una raccolta di contenuti

Si parla di: Parisi e quel tentativo di comparanza della Scu: parlano i collaboratori di giustizia; Roma-Fiorentina 4-0, le pagelle: De Gea incolpevole, e Braschi, il resto è da vergogna.