Parco Leonardo rubinetti chiusi | 260 famiglie senza acqua per debiti

A Parco Leonardo, circa 260 famiglie si sono trovate senza acqua a causa della sospensione dei servizi idrici. La causa principale è un debito accumulato dalla società costruttrice nel 2005, che ha portato alla chiusura dei rubinetti. La situazione ha suscitato domande sulla responsabilità del debito e su come questo possa influenzare i residenti oltre un decennio dopo. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito le modalità di risoluzione.

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? Domande chiave Perché la morosità di una società costruttrice colpisce i residenti?. Come può un debito del 2005 bloccare l'acqua oggi?. Chi deve pagare i debiti per riattivare i rubinetti?. Quali soluzioni legali possono svincolare i condomini dalla ditta?.? In Breve Debito della società Ambrosia Uno Srl causa distacco linea principale 2005. 260 famiglie e 30 attività commerciali colpite nei condomini P5E-P5H. Gestore detiene oltre 18.000 millesimi su 40.000 totali del comparto. Amministratore Giorgini valuta azioni legali e voltura utenze ai condomini. Il 7 maggio 2026 i tecnici di Acea Ato 2 hanno apposto il sigillo numero AA687744 sul contatore principale di Parco Leonardo, interrompendo l’erogazione idrica per 260 famiglie e 30 attività commerciali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Parco Leonardo, rubinetti chiusi: 260 famiglie senza acqua per debiti Notizie correlate Emergenza a Parco Leonardo: rubinetti a secco per 260 famiglie e 30 negoziFiumicino, 8 maggio 2026 – L’incubo per i residenti di Parco Leonardo, nel comune di Fiumicino, è iniziato ufficialmente il 7 maggio 2026, quando i... Cusano Mutri, emergenza acqua: famiglie senza rubinetti da giorniIl gruppo consiliare Nuova Cusano ha inviato una comunicazione ufficiale al sindaco Pietro Crocco per segnalare la grave crisi idrica che sta...