Parco Leonardo rubinetti chiusi | 260 famiglie senza acqua per debiti
A Parco Leonardo, circa 260 famiglie si sono trovate senza acqua a causa della sospensione dei servizi idrici. La causa principale è un debito accumulato dalla società costruttrice nel 2005, che ha portato alla chiusura dei rubinetti. La situazione ha suscitato domande sulla responsabilità del debito e su come questo possa influenzare i residenti oltre un decennio dopo. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito le modalità di risoluzione.
? Domande chiave Perché la morosità di una società costruttrice colpisce i residenti?. Come può un debito del 2005 bloccare l'acqua oggi?. Chi deve pagare i debiti per riattivare i rubinetti?. Quali soluzioni legali possono svincolare i condomini dalla ditta?.? In Breve Debito della società Ambrosia Uno Srl causa distacco linea principale 2005. 260 famiglie e 30 attività commerciali colpite nei condomini P5E-P5H. Gestore detiene oltre 18.000 millesimi su 40.000 totali del comparto. Amministratore Giorgini valuta azioni legali e voltura utenze ai condomini. Il 7 maggio 2026 i tecnici di Acea Ato 2 hanno apposto il sigillo numero AA687744 sul contatore principale di Parco Leonardo, interrompendo l’erogazione idrica per 260 famiglie e 30 attività commerciali.🔗 Leggi su Ameve.eu
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