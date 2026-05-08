Parcheggi avanti tutta Quattro realizzatiex novo Altri due saranno ampliati

Sono stati realizzati quattro nuovi parcheggi e due altri sono stati ampliati rispetto ai progetti iniziali. Tutti i nuovi spazi di sosta sono destinati a chi ha la residenza come prima casa e sono stati realizzati senza modificare le previsioni di partenza. I lavori riguardano quindi sia nuove strutture che l’ampliamento di quelle esistenti, con l’obiettivo di aumentare la disponibilità di posti auto nella zona.

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Quattro nuove aree per la sosta, due parcheggi ampliati rispetto alla previsione originaria e alloggi vincolati alla residenza come prima casa. Sono alcuni dei punti salienti della variante semplificata di manutenzione al Piano operativo promossa dall’assessorato all’urbanistica per aggiornare lo strumento di pianificazione alle normative entrate in vigore nell’ultimo anno e mezzo (in particolare la legge sul turismo e il decreto salva casa) e introdurre, dove necessario, note interpetative per una migliore comprensione e applicazione della disciplina. "La riqualificazione integrata dell’area di via Santini – ricordato l’assessore a urbanistica ed edilizia Ermanno Sorbo – è il manifesto dell’intera variante che ha, fra i suoi obiettivi, quello di migliorare le infrastrutture in accesso al centro storico.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Parcheggi, avanti tutta. Quattro realizzatiex novo. Altri due saranno ampliati Notizie correlate Ex Cf Gomme: "Avanti tutta sui parcheggi""Non solo condividiamo l’idea di un silos con 300 posti auto nell’area CF Gomma, ma invitiamo l’amministrazione a non farsi minimamente condizionare... Waterfront di Ponente, il punto sui lavori: entro metà maggio saranno conclusi altri due accessi al mareContinuano i lavori per la riqualificazione del Waterfront di Ponente ed entro metà maggio saranno completati i due nuovi accessi al mare: quello che...