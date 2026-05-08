José Chilavert è ricordato per aver segnato goal come portiere, ma anche per comportamenti più provocatori, come sputare e partecipare a risse. La sua carriera si distingue per episodi di sfida alle autorità e alle convenzioni, dimostrando una personalità che spesso ha superato i limiti tradizionali dell’ambito sportivo. Tra le sue azioni più note ci sono momenti di contestazione e atteggiamenti provocatori, che hanno fatto parlare di lui anche fuori dal campo.

Un portiere dovrebbe essere, secondo le regole non scritte del calcio, un uomo posato, tranquillo, saggio, equilibrato. Ecco, in questo caso siamo invece di fronte al suo esatto opposto. Esagerato, polemico, rissoso, sempre in tensione e sempre nervoso, ogni volta al limite, come se corresse su una corda tesa e sotto ci fosse lo strapiombo, ma lui non se preoccupava perché quello era il suo stile, il suo modo di essere. José Luis Chilavert era fatto così: prendere o lasciare. Con lui non c'erano vie di mezzo, non c'erano compromessi, non c'era equilibrio. Poteva essere tutto e poteva niente nello stesso istante. E viveva la sua maledizione con la consapevolezza di avercela addosso, però senza lamentarsene o piangerci sopra.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Parava, segnava, sputava e faceva a botte: Chilavert, una vita contro le regole

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