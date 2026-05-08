Papique ITA Dolce&Gabbana Light | Recensione

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Oggi ho comprato Dolce Gabbana light blue capri in love parfum lo consiglio x la stagione . Persistente io che nn sentivo più la persistenza dei profumi. facebook