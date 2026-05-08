Papa Leone XIV un anno di pontificato | i momenti simbolo tra viaggi e incontri

Un anno dopo essere salito al soglio pontificio, Papa Leone XIV si mostra attivo nel mantenere rapporti con i fedeli attraverso vari incontri e viaggi. Durante questo periodo ha partecipato a diverse cerimonie ufficiali e ha incontrato rappresentanti di altre comunità religiose, rafforzando i legami tra la Chiesa e il mondo esterno. La sua presenza si è fatta notare in più occasioni pubbliche, sottolineando il suo ruolo di guida spirituale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

(LaPresse) A un anno dalla sua elezione al soglio pontificio, Papa Leone XIV continua a presentarsi come un pontefice vicino ai fedeli, ribadendo il suo ruolo di pastore impegnato ad accompagnare la Chiesa in una fase segnata da divisioni e tensioni internazionali. Fin dall’inizio del suo pontificato, Leone XIV ha promesso di lavorare per l’unità in un mondo e in una Chiesa sempre più polarizzati. Dodici mesi dopo l’elezione, il Papa sembra aver mantenuto questa linea, cercando di riportare equilibrio e dialogo all’interno del Vaticano dopo gli anni del pontificato di Papa Francesco, spesso considerato innovatore ma anche divisivo. Nel corso del suo primo anno da pontefice, Leone XIV ha compiuto numerosi viaggi internazionali e partecipato a incontri simbolici.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV, un anno di pontificato: i momenti simbolo tra viaggi e incontri Notizie correlate Leggi anche: Papa Leone XIV a Napoli nel giorno del primo anno di pontificato Papa Leone XIV, possibile viaggio a Pompei in occasione del primo anno di pontificatoPapa Leone è stato eletto l'8 maggio di un anno fa, giorno in cui la Chiesa celebra la Madonna di Pompei. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Un anno da Leone: viaggi, appelli di pace e la missione da pastore del mondo; Un anno con Papa Leone XIV; Un anno di Papa Leone XIV; Papa Leone in visita all'università 'La Sapienza' il 14 maggio. Il programma. Papa Leone XIV è arrivato a Pompei per la visita pastorale. Dopo andrà a NapoliLeggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV oggi a Napoli e Pompei, il programma della visita pastorale e cosa sapere ... tg24.sky.it Papa Leone XIV a Pompei: il racconto dei fedeliIn tanti attendono Papa Leone XIV a Pompei: c'è chi ha affrontato un lungo viaggio di notte per essere in piazza ... rainews.it Cosa ha detto Papa Leone a Pompei, il discorso: «Siete voi l'anima del Santuario» - facebook.com facebook #DanielaFumarola: «Nel primo anniversario dell’elezione di Papa Leone XIV rinnoviamo la nostra vicinanza e gratitudine al Pontefice per il suo richiamo costante alla pace, al dialogo e alla giustizia sociale. La sua parola rappresenta un riferimento prezioso p x.com