Papa Leone XIV | Grazie Napoli per il calore che sai dare

Papa Leone XIV ha visitato Napoli come parte di una visita pastorale in Campania, dopo aver sostato a Pompei per un omaggio alla statua della Madonna. Successivamente, si è recato al Duomo della città, dove ha incontrato i fedeli e partecipato a una funzione religiosa. La visita si inserisce in un percorso più ampio di incontri e momenti di preghiera lungo la regione.

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La visita pastorale di Papa Leone XIV in Campania – dopo aver fatto tappa a Pompei in mattinata con l’omaggio alla Madonna – prosegue con l’arrivo al Duomo di Napoli. Prevost ha incontrato il clero e reso omaggio a San Gennaro, patrono della città. “Grazie Napoli per il calore che sai dare”, ha detto il Pontefice rivolgendosi ai fedeli, assiepati ai lati della strada, che lo hanno acclamato. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV: "Grazie Napoli per il calore che sai dare" Papa Leone XIV: Grazie Napoli per il calore che sai dare Notizie correlate L’attacco frontale di Trump a Leone XIV: “Un Papa debole, sta in Vaticano grazie a me”Washington, 13 aprile 2026 – Donald Trump attacca frontalmente Papa Leone XIV e apre un nuovo fronte di tensione con il Vaticano. Da Giovanni Paolo II a Papa Francesco fino a Leone XIV: tutti i Papi che hanno visitato Napoli e PompeiUn legame fortissimo, dunque, quello tra i fedeli partenopei ed i papi, che hanno visitato queste terre più spesso che altre zone d’Italia. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: A Papa Leone XIV la prima copia di Liberi sotto la grazia; Gli auguri del Vescovo a papa Leone, nel primo anniversario della sua elezione: Grazie per il suo impegno instancabile per la pace, che deriva dall'annuncio del Risorto; Grazie papa Leone, mite e forte. Pace a te; Giorgetti fa sorridere papa Leone XIV grazie agli incassi dei Bot della immobiliare controllata dallo IOR. Papa Leone XIV: Grazie Napoli per il calore che sai dare(LaPresse) La visita pastorale di Papa Leone XIV in Campania - dopo aver fatto tappa a Pompei in mattinata con l'omaggio alla Madonna - prosegue con l'arrivo al Duomo di Napoli. Prevost ... ilmattino.it Papa Leone XIV è a Napoli: Grazie per il calore che solo voi sapete offrireLa visita pastorale di Papa Leone XIV entra nel vivo nel capoluogo partenopeo. Con un anticipo di circa un’ora sulla tabella di marcia, dettato dal rischio ... napolivillage.com Papa Leone XIV arriva a Piazza Plebiscito: 30 mila persone in visibilio al suo ingresso. - facebook.com facebook Da giovedì sta circolando molto una foto di papa Leone XIV nel tradizionale abito talare bianco con ai piedi un paio di scarpe da ginnastica Nike. Proviene da un documentario sulla sua vita in Italia intitolato “Leone a Roma” ed è notevole per due ragioni: x.com