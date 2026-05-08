Recentemente, è stato pubblicato un libro sulla storia di Domenico, consegnato di persona a una signora. La narrazione si concentra sugli eventi che coinvolgono il piccolo e le reazioni di una figura religiosa di alto rilievo alla pubblicazione di una foto di Domenico. La pubblicazione include dettagli sulla consegna del volume e sulle domande che hanno accompagnato l’episodio, come la reazione del Papa alla foto e i contenuti del libro.

? Domande chiave Come ha reagito il Papa alla foto del piccolo Domenico?. Cosa contiene il libro consegnato personalmente alla signora Mercolino?. Perché l'Arcivescovo di Napoli ha dovuto spiegare l'identità della donna?. Quali dettagli medici hanno portato alla tragica scomparsa del bambino?.? In Breve L'Arcivescovo di Napoli don Mimmo Battaglia ha presentato la donna al Pontefice.. La figlia di Patrizia Mercolino ha consegnato una foto di Domenico al Papa.. Il bambino è deceduto presso l'ospedale Monaldi di Napoli lo scorso 23 dicembre.. Il libro documenta il percorso clinico iniziato dopo il fallimento del trapianto.. Durante la cerimonia...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Papa Leone XIV e Patrizia Mercolino: il libro sulla storia di Domenico

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