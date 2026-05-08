In occasione del primo anniversario della sua nomina a Pontefice, il Papa Leone XVI si trova in Campania, dove ha visitato Pompei e Napoli. La giornata è dedicata a eventi religiosi e incontri con i fedeli, senza ulteriori dettagli sulla durata o sulle attività specifiche. La presenza del Papa in questa regione si inserisce nelle celebrazioni ufficiali del suo anniversario di nomina.

A un anno esatto dalla sua elezione,Papa Leone XIVè oggi in visita pastorale traPompei e Napoli. Il Santo Padre è atterrato in elicottero nell’area delSantuario di Pompeipoco prima delle 9, dando inizio a una giornata intensa e carica di significato. Prima ancora dei discorsi ufficiali, ha voluto dedicare attenzione personale ai malati e ai disabili accolti dal “Tempio della Carità”, salutandoli uno ad uno. Intanto,Piazza Bartolo Longosi è riempita fin dalle prime ore del mattino, con pellegrini giunti già dalle 5. Nel suo primo intervento, il Pontefice ha richiamato la figura diBartolo Longo, fondatore del santuario, sottolineando come seppe riconoscere anche nella miseria il volto di Cristo.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Papa Leone XIV: da Pompei a Napoli per l’anniversario della nomina

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