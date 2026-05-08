Durante una visita a Pompei, Papa Leone XIV ha incontrato i volontari della Cooperativa Tulipano e le persone con disabilità coinvolte nelle attività di assistenza. L'evento si è svolto presso un luogo di aggregazione dedicato a supportare le persone in difficoltà, coinvolgendo anche i membri della comunità locale. L'incontro ha visto la partecipazione di diversi volontari e rappresentanti dell'organizzazione, che hanno condiviso momenti di confronto con il Papa.

Papa Leone XIV, in occasione della sua visita a Pompei, ha incontrato le opere di carità e le persone affette da disabilità. tra queste la Cooperativa Sociale il Tulipano, che si occupa di inserimento sociale e lavorativo di persone con disabilità cognitiva eo autismo. “Per me dare la mano al Papa è stato un grandissimo onore, ho cercato di far andare avanti le persone che avevano più bisogno ma è stata una grande emozione per me. Io, con la cooperativa Tulipano, faccio la traduttrice per le guide turistiche all’interno dei musei e credo che racconterò anche di questo momento vissuto oggi” ha detto Germana Cola, giovane della Fattoria Parvula Domus della Cooperativa Sociale Il Tulipano.🔗 Leggi su Lapresse.it

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Papa Leone XIV a Pompei, l'incontro con disabili e volontari della Cooperativa Tulipano

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