Papa Leone XIV a Pompei Bellandi | Il Santo Padre ha ricordato che solo la potenza divina dell’amore salverà il mondo

Oggi, 8 maggio, nel Santuario di Pompei si sono radunate migliaia di persone per la visita di Papa Leone XIV, esattamente un anno dopo il suo insediamento come pontefice. La giornata coincide con la commemorazione della Supplica alla Beata Vergine del Rosario, festa che si celebra nello stesso giorno. Durante l’evento, il Papa ha ricordato che solo la potenza divina dell’amore può salvare il mondo.

Migliaia di fedeli, oggi, 8 maggio, presso il Santuario di Pompei in occasione della visita di Papa Leone XIV, ad un anno dall’elezione al soglio pontificio, avvenuta proprio l’8 maggio, giorno dedicato alla Supplica alla Beata Vergine del Rosario. Stamattina alle 10, il Pontefice si è recato.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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