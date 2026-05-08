Papa Leone XIV a Napoli | il programma completo di venerdì 8 maggio 2026

Il Papa Leone XIV si trova a Napoli e ha in programma diverse tappe per la giornata di venerdì 8 maggio 2026. La mattina inizierà con una visita al santuario, seguita dalla preghiera della Supplica. Successivamente, si recherà al Duomo e infine incontrerà i fedeli al Plebiscito, dove si svolgerà l'evento conclusivo della giornata.

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Il Santo Padre in visita oggi venerdì 8 maggio. Visita al Santuario, poi la Supplica: quindi, Papa Prevost al Duomo e incontro con i fedeli al Plebiscito.🔗 Leggi su Fanpage.it PAPA LEONE XIV A NAPOLI, IL PROGRAMMA COMPLETO Notizie correlate Leggi anche: Visita di Papa Leone XIV a Napoli l’8 maggio: ecco il programma completo. Napoli, scuole chiuse venerdì 8 maggio per la visita di Papa Leone XIVIl sindaco Gaetano Manfredi firma l’ordinanza: stop alle attività didattiche in tutta la città in occasione della visita pastorale di Papa Leone XIV. Altri aggiornamenti Temi più discussi: A Papa Leone XIV la prima copia di Liberi sotto la grazia; Visita pastorale di Papa Leone XIV alla comunità della Sapienza; Papa Leone e i problemi con l'assistenza clienti: chiama la sua banca ma il centralino non gli crede e riattacca; Quando Papa Leone XIV chiamò il servizio clienti della banca e riattaccarono. Papa Leone XIV a Napoli: il programma completo di venerdì 8 maggio 2026Il Santo Padre in visita oggi venerdì 8 maggio. Visita al Santuario, poi la Supplica: quindi, Papa Prevost al Duomo e incontro con i fedeli al Plebiscito ... fanpage.it L’abbraccio di Pompei a Papa Leone XIV: un anno di pontificato nel segno della paceMons. Tommaso Caputo sulla visita di Papa Leone XIV a Pompei, nel primo anniversario di Pontificato, a 150 anni del Santuario ... interris.it Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato Papa Leone XIV per «discutere della situazione in Medio Oriente e di questioni di interesse comune nell'emisfero occidentale». Lo rende noto il Dipartimento di Stato, secondo cui «l'incontro ha sottoli - facebook.com facebook Papa Leone regala a Marco Rubio una penna di legno d'olivo: "Una pianta di pace" x.com