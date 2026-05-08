Papa Leone XIV a Napoli | il programma completo di venerdì 8 maggio 2026
Il Papa Leone XIV si trova a Napoli e ha in programma diverse tappe per la giornata di venerdì 8 maggio 2026. La mattina inizierà con una visita al santuario, seguita dalla preghiera della Supplica. Successivamente, si recherà al Duomo e infine incontrerà i fedeli al Plebiscito, dove si svolgerà l'evento conclusivo della giornata.
Il Santo Padre in visita oggi venerdì 8 maggio. Visita al Santuario, poi la Supplica: quindi, Papa Prevost al Duomo e incontro con i fedeli al Plebiscito.🔗 Leggi su Fanpage.it
PAPA LEONE XIV A NAPOLI, IL PROGRAMMA COMPLETO
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