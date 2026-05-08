A Napoli, una piazza piena di persone ha accolto con entusiasmo Papa Leone, che si è fermato a salutare i presenti. Durante l'evento, il Papa ha incontrato Patrizia, la madre di un bambino di nome Domenico, con cui ha avuto un breve scambio di parole. La visita ha attirato l'attenzione di molti cittadini, creando un momento di partecipazione collettiva.

Una piazza gremita ha accolto Papa Leone a Napoli, dove ha stretto la mano anche a Patrizia, la mamma del piccolo Domenico Dopouna mattinata a Pompei, accolto da un bagno di folla,Papa Leone XIVsi è recato a Napoli dove una piazza gremita, in zona Plebiscito, lo ha accolto. Prevost festeggia così il primo anno di pontificato, andando in una delle città più amate del sud Italia, sia nel nostro Paese sia all’etero. Questa è stata un’occasione per ragionare su alcuni problemi che ancora persistono nella città, come la malavita, “dove solo lo Stato può intervenire” ed anche per mantenere una promessa. InfattiPapa Leone XIV è riuscito ad...🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Papa Leone saluta Napoli dopo aver incontrato la mamma del piccolo Domenico

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