Papa Leone in Piazza del Plebiscito | Napoli il sole e la geografia della disuguaglianza alimentata da problemi irrisolti
In piazza del Plebiscito a Napoli, il Papa ha pronunciato un discorso che ha toccato le voci della città,descrivendo un luogo ricco di bellezze naturali e storiche. Ha parlato di una città che, pur baciata dal sole e dal mare, si trova ad affrontare problemi legati alla povertà e alle disuguaglianze sociali. Il suo intervento ha sottolineato le sfide che Napoli deve affrontare senza entrare nel merito di cause o responsabilità.
“Le voci di Napoli, perla del Mediterraneo che il Vesuvio guarda dall’alto, voci in cui riecheggia l’antica bellezza di questa città bagnata dal mare e baciata dal sole, e in cui trovano spazio, però, anche ferite, povertà e paure - inizia così il discorso di Papa Leone in piazza del Plebiscito -.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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