Papa Leone in Piazza del Plebiscito | Napoli il sole e la geografia della disuguaglianza alimentata da problemi irrisolti

In piazza del Plebiscito a Napoli, il Papa ha pronunciato un discorso che ha toccato le voci della città,descrivendo un luogo ricco di bellezze naturali e storiche. Ha parlato di una città che, pur baciata dal sole e dal mare, si trova ad affrontare problemi legati alla povertà e alle disuguaglianze sociali. Il suo intervento ha sottolineato le sfide che Napoli deve affrontare senza entrare nel merito di cause o responsabilità.

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“Le voci di Napoli, perla del Mediterraneo che il Vesuvio guarda dall’alto, voci in cui riecheggia l’antica bellezza di questa città bagnata dal mare e baciata dal sole, e in cui trovano spazio, però, anche ferite, povertà e paure - inizia così il discorso di Papa Leone in piazza del Plebiscito -.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Le luci ed ombre di Napoli nella visita di Leone XIV: “Qui la povertà alimentata da problemi irrisolti”Il Papa ha pronunciato parole di fiducia e di speranza, simili a quanto fatto, prima di lui, da Francesco, Benedetto XVI e Giovanni Paolo II: però... Papa Leone XIV a Napoli, l'arrivo in piazza del Plebiscito accolto da 30mila fedeliPapa Leone XIV arriva in piazza del Plebiscito a Napoli dopo aver percorso il centro cittadino e aver fatto tappa in Duomo. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Un anno da Leone: viaggi, appelli di pace e la missione da pastore del mondo; Visita di Papa Leone XIV: aggiornamento sulle modalità di sospensione dell’occupazione di suolo pubblico; 8 MAGGIO: CAMMINAVA CON LORO…; Papa Leone XIV durante la sua udienza generale in Piazza San Pietro in Vaticano. Papa Leone XIV a Napoli, l'arrivo in piazza del Plebiscito accolto da 30mila fedeliPapa Leone XIV arriva in piazza del Plebiscito a Napoli dopo aver percorso il centro cittadino e aver fatto tappa in Duomo. Ad accoglierlo oltre 30mila fedeli. lapresse.it Il Papa in papamobile tra migliaia di fedeli a piazza del PlebiscitoNapoli, 8 mag. (askanews) - Una folla festante ha accolto, tra canti e musiche, Papa Leone arrivato in piazza del Plebiscito, a Napoli. Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da inte ... libero.it Papa Leone incontra a Napoli la madre del piccolo Domenico Caliendo x.com Papa Leone XIV in visita a Napoli dopo esser stato a Pompei nella mattinata: per lui in dono una pizza dedicata - facebook.com facebook