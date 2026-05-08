Papa Leone a Pompei | tra ascolto ai fragili e il messaggio d’amore

Il Papa ha visitato Pompei, incontrando alcune persone che ha voluto salutare personalmente, tra cui fragili e bisognosi. Durante la visita, ha ascoltato le storie di alcuni fedeli e di membri della comunità locale. La giornata ha anche incluso un momento dedicato al ricordo di Bartolo Longo, figura storica che ha trasformato una terra colpita dalla malaria in un luogo di speranza e di fede.

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? Domande chiave Chi sono le persone che il Papa ha voluto salutare personalmente?. Come ha trasformato Bartolo Longo una terra colpita dalla malaria?. Quale compito specifico ha assegnato il Pontefice ai volontari del territorio?. Cosa accadrà nel pomeriggio durante la tappa del Papa a Napoli?.? In Breve Arrivo in elicottero alle 11:44 e incontro con malati alle 9:45 presso Sala Luisa Trapani.. Presenza di mons. Tommaso Caputo, Roberto Fico, Michele Di Bari, Gaetano Manfredi e Andreina Esposito.. Riferimento alla recente canonizzazione di Bartolo Longo avvenuta in piazza San Pietro il 19 ottobre.. Programma della giornata prevede il trasferimento del Pontefice a Napoli nel pomeriggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Papa Leone a Pompei: tra ascolto ai fragili e il messaggio d’amore Notizie correlate Leggi anche: Buongiorno Pompei: Papa Leone XIV inaugura la visita in Campania tra fede, carità e abbraccio ai fedeli Pompei, Papa Leone XIV in arrivo: guida ai biglietti digitaliIl Santuario della Madonna del Rosario di Pompei si prepara a un momento di straordinaria intensità spirituale e logistica con l’arrivo di Papa Leone... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La visita di Papa Leone a Pompei: Affidiamo a Maria umanità intera per un futuro di pace; L'arcivescovo di Pompei: dono speciale celebrare con il Papa il primo anno di pontificato; Papa Leone, su Tv2000 in diretta la visita a Pompei e Napoli; Un anno con Leone XIV: il papa pellegrino a Pompei per la supplica alla Vergine del Rosario. Papa Leone XIV a Pompei nel primo anniversario del pontificato. Basta guerra, non rassegnamoci a immagini di mortePrevost al Santuario della Madonna: Io, il primo benedetto. E lancia un nuovo appello: La pace a repentaglio per economia che preferisce il commercio delle armi alla vita umana ... quotidiano.net Papa Leone XIV a Pompei per la visita pastorale: Basta guerre. Dopo andrà a NapoliLeggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV oggi a Napoli e Pompei, il programma della visita pastorale e cosa sapere ... tg24.sky.it Intervento a sorpresa di Papa Leone XIV sull'altare allestito in piazza San Bartolo Longo davanti al Santuario di Pompei, per salutare i fedeli presenti in piazza e in attesa della Supplica alla Madonna. "Buongiorno Pompei! Grazie per la vostra presenza - ha de - facebook.com facebook Papa Leone XIV in visita a Pompei e Napoli: la diretta video x.com