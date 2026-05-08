Un anno fa, nel giorno della Supplica alla Vergine del Santo Rosario di Pompei, il nuovo papa ha ricordato che il suo incarico come Successore di Pietro lo ha portato a visitare il santuario. Durante il suo discorso, ha affermato di aver sentito il bisogno di essere lì, sottolineando di aver svolto il suo servizio sotto protezione della Vergine. La visita si è svolta in un momento di particolare significato religioso.

‘Esattamente un anno fa, quando mi è stato affidato il ministero di Successore di Pietro, era proprio la giornata della Supplica alla Vergine del Santo Rosario di Pompei”. Papa Leone presiede la Messa nel Santuario di Pompei e ricorda l’anniversario del primo anno di pontificato tra gli applausi dei fedeli. “Dovevo dunque venire qui, a porre il mio servizio sotto la protezione della Vergine Santa. L’aver poi scelto il nome di Leone, – dice -mi pone sulle orme di Leone XIII, che ebbe, tra gli altri meriti, anche quello di aver sviluppato un ampio Magistero sul Santo Rosario. A tutto ciò si aggiunge la recente canonizzazione di San Bartolo Longo, apostolo del Rosario”.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Papa Leone a Pompei: “Dovevo venire qui, mio servizio sotto protezione vergine”

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