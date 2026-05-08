Il Papa si è recato a Pompei per incontrare malati e disabili, sottolineando il ruolo della preghiera nel rafforzare l’accoglienza e l’impegno verso gli altri. Durante l’evento, ha evidenziato come la preghiera possa sostenere le persone nel loro quotidiano, favorendo atteggiamenti di affetto e di servizio. La visita si è svolta in un contesto di solidarietà, con numerosi presenti impegnati in attività di assistenza nelle strutture locali.

“La preghiera alimenta l’accoglienza, l’affetto, il servizio e l’impegno generoso di tanti, nei Centri educativi, nelle Case Famiglia, alla Mensa per i poveri, intitolata a Papa Francesco”. Lo ha detto Papa Leone XIV a Pompei nell’incontro con il “Tempio della Carità”, realtà che accoglie persone provenienti da situazioni di disagio. “E l’amore – ha aggiunto il Papa – compie miracoli che vanno ben oltre ogni sforzo e aspettativa: nelle membra di chi soffre e ancora di più nelle anime. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009🔗 Leggi su Tv2000.it

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Papa Leone a Pompei con malati e disabili: Preghiera alimenta accoglienza e servizio

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