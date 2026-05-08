Il Papa ha fatto un appello a Napoli, sottolineando che nella città si percepisce un forte desiderio di vita, giustizia e bene. Ha invitato a non lasciarsi sopraffare dal male, dallo scoraggiamento e dalla rassegnazione, evidenziando la presenza di un senso di speranza tra la popolazione. La sua dichiarazione si inserisce nel contesto di un messaggio di incoraggiamento rivolto alla comunità locale.

“In questa città scorre un anelito di vita, di giustizia e di bene che non può essere sopraffatto dal male, dallo scoraggiamento e dalla rassegnazione”. Lo ha detto Papa Leone a Napoli nell’incontro con la cittadinanza in Piazza del Plebiscito invitando la popolazione a non scoraggiarsi e a mettere da parte l’indifferenza. “È necessario – ha aggiunto il Pontefice che non da soli, ma insieme ci domandiamo: che cosa conta davvero? Che cosa è necessario e importante per riprendere il cammino nello slancio dell’impegno invece che nella stanchezza del disinteresse, nel coraggio del bene invece che nella paura del male, nella cura delle ferite invece che nell’indifferenza?”.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Papa Leone: “A Napoli scorre anelito di vita, giustizia e bene. Basta indifferenza”

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