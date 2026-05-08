Papa a Pompei il passaggio tra gli applausi nella piazza del santuario

Oggi il Papa ha visitato Pompei, attraversando in auto scoperta la piazza del santuario. La folla di fedeli presente ha accolto il passaggio con applausi, creando un momento di grande partecipazione. La visita si è svolta con la presenza di numerosi fedeli che si sono radunati per vedere il Papa. La piazza del santuario era piena di persone che lo hanno accolto con entusiasmo.

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(Adnkronos) – Papa Leone XIV, in visita oggi a Pompei, attraversa in auto scoperta la piazza del santuario tra gli applausi della folla di fedeli presenti. Intanto sventola la bandiera della pace. Leone, con la mozzetta rossa, saluta, benedice i bambini. La banda locale intona il motivo dell’Eurovisione. In tanti si affacciano dai balconi ornati. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Papa a Pompei, il passaggio tra gli applausi nella piazza del santuario Notizie correlate Leggi anche: Il Papa a Napoli, Pompei e Acerra: incontro con i fedeli in piazza del Plebiscito l'8 maggio ?La visita del Papa a Napoli e Pompei, 30mila persone accoglieranno il Pontefice in piazza PlebiscitoIn campo trecento parrocchie, 1400 volontari, 10mila transenne da piazzare nelle zone off limits e circa 30mila persone che accoglieranno il Papa in... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: L'arcivescovo di Pompei: dono speciale celebrare con il Papa il primo anno di pontificato; Papa Leone XIV oggi a Napoli e Pompei, il programma del viaggio apostolico e cosa sapere; Papa Leone festeggia il suo anno di pontificato con la visita a Napoli e Pompei; Papa Leone, su Tv2000 in diretta la visita a Pompei e Napoli. Papa Leone XIV è a Pompei per la visita pastorale. Dopo andrà a NapoliLeggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV oggi a Napoli e Pompei, il programma della visita pastorale e cosa sapere ... tg24.sky.it LIVE | Il Papa è atterrato a Pompei: L’amore compie miracoliNAPOLI – Papa Leone XIV è arrivato a Pompei alle 8:50, atterrando in elicottero nell’area Meeting del Santuario accolto da Tommaso Caputo, arcivescovo prelato di Pompei e delegato pontificio, Roberto ... dire.it Papa Leone a Pompei, il racconto: «Non potevo avere figli, poi è nata la mia bambina. Ho avuto un miracolo» - facebook.com facebook Papa Leone XIV in visita a Pompei e Napoli: la diretta video x.com