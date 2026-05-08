’Pano’ vietato sgarrare con la velocità Ora scattano controlli a tappeto E chi viene pizzicato rischia grosso

Da oggi, sono in corso controlli intensificati per contrastare l’uso della strada senza rispettare i limiti di velocità. Le autorità hanno adottato una linea dura, con verifiche frequenti e sanzioni più severe per chi viene sorpreso a superare i limiti consentiti. L’obiettivo è garantire maggiore sicurezza e prevenire incidenti, applicando pene più rigorose a chi viola le norme stradali.

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Tolleranza zero sulla ’Pano’ dei pesaresi. E lotta a tutto gas contro chi sgarra. Dunque, controlli a tappeto e pugno duro contro chi pensa di essere in pista e schiaccia l’acceleratore come se non ci fosse mai un domani. Dunque al via i controlli per gli eccessi di velocità all’interno del parco San Bartolo. Nei prossimi giorni partiranno i presidi degli agenti della polizia Provinciale: si tratta di una prima risposta alle proteste da parte dei residenti e dei frequentatori del parco nei confronti delle moto e delle auto che nel fine settimana sfrecciano lungo la Panoramica e le sue curve a velocità elevata, incuranti del rispetto...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Pano’, vietato sgarrare con la velocità. Ora scattano controlli a tappeto . E chi viene pizzicato rischia grosso Notizie correlate Leggi anche: 730 precompilato, scattano i controlli: chi rischia l’accertamento e come modificare i dati Prelievi bancomat 2026, limiti e novità: quando scattano i controlli e chi rischiaNel 2026 aumentano le verifiche sui movimenti bancari, con particolare attenzione ai controlli sul prelievo di contante al bancomat.