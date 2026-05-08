Le indagini sulla profanazione della tomba di Pamela Genini continuano con l’analisi delle immagini scattate durante l’ispezione. Un uomo, identificato come Francesco Dolci, è stato ripreso mentre esaminava il loculo. Le autorità stanno esaminando le foto per stabilire quando si sarebbe verificata la violazione. Non sono ancora state rese note le tempistiche precise dell’accaduto né eventuali motivazioni dietro il gesto.

Proseguono le indagini sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, la giovane di 29 anni uccisa il 14 ottobre a Milano dall’ex compagno Gianluca Soncin. Secondo quanto emergerebbe dagli accertamenti dei carabinieri del Nucleo investigativo e della compagnia di Zogno, Francesco Dolci, ex della donna, sarebbe stato ripreso più volte dalle telecamere del cimitero di Strozza mentre controllava il loculo della giovane. Gli investigatori riterrebbero particolarmente rilevanti i filmati registrati a partire dal 18 marzo e nei giorni successivi. Pamela Genini, le indagini sulla profanazione della tomba Come riporta il Corriere della Sera, le immagini mostrerebbero Francesco Dolci fermarsi nei pressi del camposanto e osservare con attenzione il loculo di Pamela Genini.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Pamela Genini, Francesco Dolci ripreso mentre ispezionava la tomba: quando sarebbe avvenuta la profanazione

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