Pallavolo | l’ex allenatore della Nazionale azzurra in palestra per un allenamento ‘speciale’
Domenica 10, presso il palazzetto di Ferrara, sarà presente l’ex allenatore della nazionale femminile di pallavolo, che terrà un allenamento rivolto ai giovani. L’evento inizierà alle 9 del mattino e si concentrerà sulla trasmissione di competenze e sull’esperienza nel settore. L’iniziativa coinvolge i partecipanti in un’attività di formazione e condivisione delle tecniche di gioco e allenamento.
Allenare i giovani, trasmettere competenze e condividere esperienza ai massimi livelli. È questo lo spirito dell’appuntamento che vedrà protagonista Davide Mazzanti, ex allenatore della nazionale femminile di pallavolo, che sarà a Ferrara domenica 10 dalle 9, presso il palazzetto di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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