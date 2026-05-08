Palestra Next il 28enne che l' ha incendiata e devastata | Mi dispiace Ho fatto una grande stupidaggine

Il 28enne che ha incendiato e devastato la palestra Next, sulla Cassia tra Monterosi e Nepi, parla alle Iene. La trasmissione di Italia 1 è tornata a occuparsi della vicenda anche alla luce di quanto avvenuto il 2 maggio, circa una settimana dopo il rogo, quando il giovane è stato visto.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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