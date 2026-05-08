Palermo si dimette dentro Caltagirone

Fabrizio Palermo si è dimesso dalla carica di amministratore indipendente e membro del comitato per le operazioni con le parti correlate di Mps. La decisione è stata comunicata nella tarda serata di martedì e ha effetto immediato. Palermo ha motivato le sue dimissioni affermando di non essere d’accordo con le recenti decisioni adottate in tema di governance. La notizia si inserisce nel contesto delle tensioni interne alla banca.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Fabrizio Palermo, amministratore indipendente e componente del comitato per le operazioni con le parti correlate di Mps, ha rassegnato nella tarda serata di martedì le proprie dimissioni dalla carica, con decorrenza immediata, «non condividendo le recenti determinazioni in materia di governance». Lo ha comunicato ieri l'istituto di Rocca Salimbeni in una nota, giusto per smentire chi scrive che a Siena c'è aria di tregua. Il manager ex Cdp, che va verso la riconferma al timone di Acea, era stato candidato come ceo dal board uscente. Secondo quanto risulta al Giornale, Palermo si è dimesso dal cda per l'inesistente...🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Palermo si dimette dentro Caltagirone 09: Palermo Vs Catania #mascara Notizie correlate Mps, Palermo si dimette dal cdaL’amministratore delegato di Acea ha lasciato l’incarico per divergenze sulla governance dell’istituto senese. MPS, Palermo si dimette: divergenze sulla governance nel board? Punti chiave Perché Fabrizio Palermo ha criticato duramente la gestione di Lovaglio? Chi prenderà il posto lasciato libero dal manager di Acea?... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Palermo si dimette dentro Caltagirone; Mps, si dimette l’indipendente Fabrizio Palermo; Mps, si dimette anche Palermo, Alessandro Caltagirone verso il cda; Mps, l'addio di Palermo divide il cda. Due le caselle da riempire. Palermo si dimette dentro CaltagironeFabrizio Palermo, amministratore indipendente e componente del comitato per le operazioni con le parti correlate di Mps, ha rassegnato nella tarda serata di martedì le proprie dimissioni dalla carica, ... ilgiornale.it Si dimette anche Palermo, Alessandro Caltagirone verso il cdaL’ad di Acea lascia per divergenze sulla governance con l’attuale maggioranza guidata da Lovaglio. Nei giorni scorsi era stato dichiarato decaduto anche ... repubblica.it Nell’ultima incursione a Palermo, le “Iene” hanno ripreso un uomo accanto agli imprenditori della Gm edil. Ecco chi è: Filippo Zito, condannato perché in società con i padrini di San Lorenzo Tommaso Natale. L’ipotesi che nella zona occidentale della città ci si facebook Mps, con l’uscita di Palermo - che resta in Generali e intravede la riconferma ad Acea - si apre la porta ad Alessandro Caltagirone nel cda della banca senese. x.com