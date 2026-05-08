A Padova, due giovani di 17 anni sono stati denunciati per aver minacciato di morte un ragazzo di 15 anni fuori da scuola, chiedendo 20 euro. La vittima è stata poi derubata e la refurtiva è stata recuperata. La polizia ha segnalato i due giovani per rapina, intervenendo sul posto e raccogliendo gli elementi necessari alle indagini.

Due minorenni segnalati per rapina in zona Madonna Pellegrina a Padova, dove un quindicenne è stato minacciato e derubato da due coetanei all’uscita da scuola. I responsabili, già noti alle forze dell’ordine per precedenti simili, sono stati individuati e sottoposti a misure di prevenzione. La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato in via Marchetto da Padova, nella zona Madonna Pellegrina. Un quindicenne residente in provincia ha contattato la linea di emergenza 113 dopo essere stato avvicinato da due ragazzi appena usciti da un istituto scolastico.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Padova, minacciano di morte un 15enne fuori da scuola per 20 euro: 2 denunciati

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