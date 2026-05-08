A Padova si svolgerà una nuova iniziativa di spettacolo dedicata all’improvvisazione comica, con sette artisti che si sfideranno in un evento chiamato Open Mic. La sfida si terrà presso la Casa della Rampa, nel cuore della città. Durante la serata, i comici si esibiranno senza copioni, mettendo alla prova spontaneità e capacità di reazione davanti al pubblico. L’evento è aperto a chi desidera assistere a momenti di comicità improvvisata.

? Domande chiave Come faranno i sette comici a conquistare il pubblico senza copioni?. Dove si svolgerà questa sfida di improvvisazione nel centro di Padova?. Perché la prenotazione è fondamentale per assicurarsi un posto in prima fila?. Cosa significa questo nuovo format per la scena culturale padovana?.? In Breve Prenotazione consigliata tramite Eventbrite per i posti limitati a Casa della Rampa.. Evento organizzato dal Teatro Nove Vite nel centro storico di Padova.. Calendario culturale locale include Abbazia di Praglia il 9-10 maggio e Prato della Valle.. Prossimi appuntamenti teatrali padovani previsti per il 23 maggio al Gran Teatro Geox.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Padova, 7 comici in sfida: nasce l’Open Mic a Casa della Rampa

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