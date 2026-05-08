Padova 32 opere alla Gran Guardia | l’arte che salva le radici

A Padova, presso la Gran Guardia, sono esposte 32 opere che rappresentano ritratti di volti scelti dall'artista. La mostra si concentra sulla rappresentazione visiva di persone legate alle tradizioni e alle radici locali. La presenza delle opere mira a preservare e valorizzare gli aspetti culturali della comunità attraverso l'arte visiva. La rassegna intende mettere in luce come la pittura possa contribuire a mantenere vive le identità storiche del territorio.

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? Punti chiave Chi sono i volti che l'artista ha scelto di immortalare?. Come può la pittura impedire la scomparsa delle tradizioni locali?. Quali dettagli dei costumi antichi emergono dai trentadue nuovi lavori?. Dove si collegano questi ritratti alla storia delle famiglie padovane?.? In Breve Mostra comprende 20 dipinti e 12 disegni curati da Liubov Fedoseeva.. Ricerca artistica avviata nel 2017 per documentare tradizioni e identità locali.. Orari Gran Guardia: 9:30-12:30 e 16:00-19:00 con chiusura ogni lunedì.. Accesso disabili tramite ascensore contattando il numero 049 8205051.. Dal 9 maggio al 5 luglio 2026, la Sala della Gran Guardia a Padova ospiterà la mostra pittorica intitolata L’uomo artefice.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Padova, 32 opere alla Gran Guardia: l’arte che salva le radici Notizie correlate “Curare ad Arte”: all’Anffas di Padova una riflessione sulle radici femminili e il valore sociale della curaIn occasione delle celebrazioni per la Giornata Internazionale della Donna, la Cgil di Padova e la Fp Cgil Padova promuovono un momento di confronto... Che giri fanno le opere d’arte rubateNon finiscono solo nel cosiddetto “mercato nero”: possono diventare una merce di scambio preziosa per la criminalità organizzata I furti di opere...